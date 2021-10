Projeto do deputado Ricardo Nezinho conta a história de Arapiraca através dos próprios moradores 

No mês de aniversário de 97 anos de Emancipação Política de Arapiraca, a Casa da Cultura, localizada na rua Esperidião Rodrigues, no Centro, recebe uma exposição especial sobre o desenvolvimento do município. O projeto Raízes de Arapiraca, idealizado pelo deputado estadual Ricardo Nezinho, faz uma homenagem à Terra de Manoel André através de personagens que ajudaram a escrever esta história e foram testemunhas de muitas outras na Capital do Agreste.

A exposição será lançada a partir das 19h deste 13 de outubro e é uma bela viagem pela história da segunda maior cidade de Alagoas. Mais de 60 imagens de pessoas que participaram dos documentários ficarão expostas na Casa da Cultura numa exposição recheada de conhecimento histórico.

“É uma oportunidade para conhecermos ainda mais sobre todos os processos que levaram Arapiraca a ser tão importante no cenário alagoano. De questões políticas, geográficas, economia, desenvolvimento social, rural, comércio, ou seja, tudo que se refere a Arapiraca fundada pelo sertanejo Manoel André, passa pela Emancipação conquistada pela luta do militar Esperidião Rodrigues, e passos de evolução positiva dados pelos moradores, valorizando ainda mais as histórias contadas por eles”, comentou Ricardo Nezinho.

O projeto Raízes de Arapiraca traz pessoas e contações que colaboraram no desenvolvimento de uma cidade conhecida pela força de trabalho e acolhimento da população. A exposição, que começa neste dia 13/10 na Casa da Cultura é o pré-lançamento para os documentários que serão exibidos no Cinesystem, dentro do Arapiraca Garden Shopping, no dia 17 de outubro. Mais de 90 documentários já foram lançados com testemunhos dos personagens, que relatam a visão de testemunhas e protagonistas desta história.

A exposição na Casa da Cultura será lançada nesta quarta-feira, 13/10, e ficará aberta à população até o dia 16.

Arapiraca completa 97 anos no dia 30 de outubro.

O PROJETO – É um documentário etnográfico sobre os arapiraquenses, por meio de produção audiovisual contando a história de vida de cada entrevistado, sua origem, tradições familiares e sua relação direta com o desenvolvimento social, cultural, político e econômico do município de Arapiraca.

O Projeto Raízes de Arapiraca é uma iniciativa do Deputado Estadual Ricardo Nezinho, e visa registrar para esta, e também às futuras gerações, as grandes histórias/fatos/momentos importantes da Terra de Manoel André.

O documentário pretende mostrar, através de vídeos e fotografias, a história de pessoas conhecidas e, também, de pessoas simples cuja vida deve servir de estudos para pesquisadores, historiadores e estudantes que queiram saber mais sobre Arapiraca e os seus filhos nativos e moradores da cidade

Saiba mais sobre o projeto Raízes de Arapiraca, acesse: www.raizesdearapiraca.com.br

Com ascom