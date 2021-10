Projeto escola olodum tem cursos gratuitos para produção audiovisual

Produção Audiovisual em Smartphones é um dos cursos da segunda edição do projeto Obirín Olodum. As instruções para as aulas acontecem de 18 a 25 de Outubro na sede da Escola do Olodum. Os cursos destinam-se ao público de baixa renda, que tenha renda familiar mensal menor que dois salários mínimos.

Os cursos do programa são patrocinados com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021 do Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Goethe-Institut e de outros parceiros: www.goethe.de/hilfsfonds, voltadas para a mediação da política cultural e educacional.

O projeto oferece 10 vagas para cada curso. Excel Essencial – Aplicado a rotinas administrativas (primeiro curso é apenas interno), Produção Audiovisual em Smartphones, Podcast – “A mídia que Mais Cresce no Mundo” e Técnicas de Montagem de Semijoias & Bijuterias são as modalidades oferecidas. Os cursos têm carga horária conforme cronograma pedagógico e serão oferecidos na modalidade presencial.

A gerente de responsabilidade social do projeto, Cristina Calacio fala da importância dos candidatos ficarem atentos ao Edital, onde constam os requisitos exigidos para cada curso. Calacio, afirma ainda que as inscrições são restritas a candidatos considerados do grupo de risco, tais como gestantes e pessoas com comorbidades consideradas graves conforme descrito pela OMS. Os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias serão seguidos rigorosamente para prevenir a proliferação do Covid-19.

Os selecionados receberão certificado de conclusão conforme cronograma pedagógico de cada curso, kit farda/máscara, kit lanche e vale-transporte no período de realização das atividades do curso.

Cursos Básicos: três cursos básicos, em Produção Audiovisual em Smartphones, Podcast – “A mídia que Mais Cresce no Mundo” e Técnicas de Montagem de Semi-Joias & Bijuterias.

Carga Horária: conforme cronograma pedagógico (presencial).

Vagas: 10 vagas (cada curso)