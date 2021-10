projeto terá R$ 300 de valor mínimo ou médio?

O Governo Federal ainda não bateu oficialmente o martelo sobre o valor médio do valor do Bolsa Família. Só que neste momento, mesmo sem essa oficialização, já dá para cravar que serão R$ 300 mensais. Essa informação foi confirmada nesta semana pelo relator do projeto, o Deputado Marcelo Ara (PP-MG) e pelo Ministro da Cidadania, João Roma.

A questão agora é saber se eles estão falando de um valor mínimo ou médio. Parece um pequeno detalhe, mas isso faz toda a diferença. É que aparentemente o Governo Federal ainda não unificou o discurso em torno desse ponto. Membros do Palácio do Planalto estão falando de maneira diferente neste sentido.



Em algumas declarações, esses membros estão falando que esse vai ser um valor médio. Em outros casos, estão falando em valor mínimo. A diferença de um para o outro pode definir alguns bilhões de reais a mais ou a menos nos pagamentos anuais do novo Bolsa Família, que deve entrar em cena já a partir de novembro.

Caso o patamar de R$ 300 seja médio, isso quer dizer que as pessoas irão receber algo em torno desse valor. Assim, alguns usuários poderiam receber mais do que isso, e outros poderiam receber menos do que isso. Trata-se portanto de uma média. É assim que funciona atualmente no Bolsa Família.

No entanto, se estamos falando de um valor mínimo, a situação muda de figura. Nesse caso, os usuários do programa não poderiam receber menos do que R$ 300. Isso porque se entende que esse seria uma espécie de patamar base. Com isso, todos os beneficiários do projeto em questão acabariam recebendo mais do que isso.

O que é provável

Apesar da confusão em torno dessa questão, o mais provável neste momento é que o Governo pague R$ 300 em média para esses trabalhadores. Pelo menos é isso o que se pode imaginar quando se toma como base o quanto eles querem gastar por ano.

No entanto, pelo menos até a oficialização dessa ideia, ainda não dá para saber de fato se os pagamentos serão médios ou mínimos. Então neste momento o que resta mesmo é esperar por essa definição.

Para os usuários do programa, o melhor é torcer para que os R$ 300 sejam um valor mínimo. Isso significaria, portanto, que os trabalhadores ganhariam mais. E em tempos de inflação alta, esse dinheiro poderia acabar fazendo muita diferença para eles.

Definição sobre Auxílio Brasil

Uma definição sobre esse tema deve sair em breve. De acordo com o relator do projeto na Câmara dos Deputados, Marcelo Aro (PP-MG), a ideia é apresentar o texto com todos esses detalhes já na próxima semana.

Ele disse ainda que além do valor do programa, a apresentação do texto vai contar também com a divulgação da quantidade de pessoas que irão receber o dinheiro do projeto. De acordo com informações de bastidores, deverão ser algo em torno de 17 milhões de brasileiro.

Em declaração nesta segunda-feira (18), o Presidente Jair Bolsonaro disse que a sua ideia é divulgar uma definição também sobre uma possível prorrogação do Bolsa Família ainda nesta semana. Pelo menos é esse o plano até aqui.