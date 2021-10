Promoção iBahia: Ganhe ingressos para o Bloquinho de Jau

A primeira edição do Bloquinho do Jau acontece neste domingo (24), no Armazém de Vilas, com participação de Zeca Baleiro e Olodum. Para ajudar você a curtir o evento, o iBahia vai dar um par de ingressos para o show.

Para concorrer, você deve responder a pergunta: “Quem você vai levar para curtir o Bloquinho do Jau coladinho com você? Por quê?”, além de preencher o formulário. A melhor resposta será a vencedora. Os interessados têm até 18h desta sexta (22) para concorrer. O resultado será divulgado no sábado (23), nos stories do iBahia.

Em cumprimento ao art. 3º do Decreto nº 20.658 de 20/08/2021, do Governo do Estado da Bahia, para a entrada no evento é obrigatória a comprovação das duas doses ou dose única, mediante apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do Certificado COVID obtido através do aplicativo “ConecteSUS” do Ministério da Saúde; e respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social adequado e o uso de máscara.