Promoção iBahia: Ganhe ingressos para o show do Parangolé em Salvador

Após 1 ano e 8 meses longe dos palcos por conta da pandemia do novo coronavírus, a banda Parangolé volta a se apresentar pelo Brasil no mês de outubro, e a capital baiana também já tem data marcada para receber a nova turnê do grupo: será no dia 17 (domingo), a partir das 16h, no Wet, com o projeto “Parangolé Exclusive”.

De acordo com o cantor Tony Salles, em entrevista ao iBahia, a festa terá mais de 3h de show da banda e abertura do Trio da Huanna.

O evento seguirá os protocolos de saúde obrigatórios do Governo do Estado da Bahia e Prefeitura de Salvador, em cumprimento ao art. 3º do Decreto nº 20.658 de 20/08/2021, avisando que exigirá a comprovação das duas doses ou dose única, mediante apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do Certificado COVID obtido através do aplicativo “ConecteSUS” do Ministério da Saúde.

Como grande parceiro do verão soteropolitano, o iBahia vai dar seis pares de ingressos para as melhores respostas de leitores para a seguinte pergunta: No Parangolé Exclusive, você quer Amor ou Ousadia? Por que?

Para responder, basta acessar esse link e contar para a gente.

O resultado será divulgado no stories do iBahia (@portalibahia) às 12h deste sábado, 16/10.

Participe!

*O iBahia não se responsabiliza pelo transporte dos vencedores para o evento e nem por eventuais consequências da presença dos ganhadores no show.