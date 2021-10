Prorrogação do Auxílio só para quem é do Bolsa Família levanta críticas

A ideia de prorrogar o Auxílio Emergencial apenas para quem é do Bolsa Família parece não ter pegado muito bem entre os cidadãos. Pelo menos considerando o termômetro das redes sociais, dá para dizer que esse plano não tem quase nenhum respaldo popular. Muita gente não entendeu por que o Governo quer fazer isso.

Para quem está por fora desse assunto, dá para explicar. Vazou para imprensa, uma ideia de que o Governo Federal estaria pensando em prorrogar o Auxílio Emergencial, mas apenas para os usuários do Bolsa Família. Então esse seria o único público que receberia esse dinheiro por mais tempo.

Caso esse plano vá para frente, se imagina que muita gente que hoje recebe o benefício poderia ficar sem nada. Isso porque o Auxílio Emergencial deixaria de atender cerca de 35 milhões de pessoas para atender apenas as 14 milhões do Bolsa Família. Por isso, muita gente não gostou nada dessa ideia.



“É um absurdo. O Governo deveria pensar em quem não tem nada. O pessoal do Bolsa Família já tem o dinheiro deles. Qual é o sentido de pagar mais para quem já recebe e cortar de quem não tem nada?”, questionou a usuária Priscila Sarín, em sua conta oficial do Twitter ainda nesta terça-feira (19).

Assim como Priscila, centenas de outros usuários também reclamaram da situação. De modo que se o Governo vazou a ideia propositalmente para testar a reação do público, então é provável que eles tenham visto que as pessoas não aprovaram o plano. De qualquer forma, agora é esperar para ver o que vai acontecer.

Bolsa Família em R$ 400

Desde a manhã desta terça-feira (19) está circulando na imprensa a ideia de que o Governo vai aumentar o Bolsa Família para a casa dos R$ 400. Vários ministros estariam confirmando isso para jornalistas neste momento.

De acordo com esses jornais, o Governo deverá fazer esse anúncio oficialmente ainda nesta terça (19), só que ainda não dá para saber qual vai ser o horário exato. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou sobre isso. Pelo menos não até o fechamento deste artigo.

Para quem não sabe, o Auxílio Brasil nada mais é do que o programa que vai substituir o Bolsa Família a partir do próximo mês de novembro. Como dito, algo em torno de 14,6 milhões de pessoas recebem o dinheiro do projeto em questão.

Prorrogação

Esse possível aumento no valor do Bolsa Família não significa dizer que a prorrogação do Auxílio Emergencial tenha saído do radar do Governo Federal. Ainda nesta segunda (18), Bolsonaro disse que vai falar sobre esse assunto em breve.

Até aqui, no entanto, o que se sabe é que a Caixa Econômica Federal está seguindo com os pagamentos da 7ª e última parcela do benefício. Nesta terça-feira (19), por exemplo, é a vez dos usuários do Bolsa Família que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 2.

Ainda nesta semana, a Caixa deve começar as liberações do dinheiro deste 7º ciclo para o público em geral. Na quarta-feira (20), vai ser a vez dos informais que nasceram no mês de janeiro. As parcelas seguem as mesmas. São montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375.