Próximo do objetivo, Ituano pode garantir o acesso e até ir à final; Paysandu joga a vida – Futebol Interior

Campinas, SP, 30 (AFI) – Duas partidas fecham as disputas da quinta e penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde deste domingo (31). Com uma mão no acesso, o Ituano tenta garantir a vaga matematicamente e também pode carimbar o passaporte para a grande final da competição nacional. Do outro lado da tabela, o Paysandu faz um jogo de vida ou morte.

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Fora de casa, o Ituano visita o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, às 16h. Com nove pontos ganhos, o time paulista aparece isolado na primeira colocação da chave. Em caso de empate, chegaria aos 10 e não poderia mais ser alcançado pelos demais adversários e por isso, garantiria matematicamente o acesso.

Porém, caso vença, além do acesso, o time de Itu também se garante na final. Já os donos da casa, que estão em segundo, com cinco pontos somados, precisam de um resultado positivo para chegarem vivos na última rodada.

Um pouco mais tarde, às 18h, Botafogo-PB e Paysandu-PA se enfrentam no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Empatado com o Criciúma, com cinco pontos, o time paraibano não tem chances de garantir o acesso de forma antecipada, mas uma vitória ajudaria muito na busca por esse objetivo. Os paraenses, por sua vez, que estão na lanterna com apenas dois, precisam necessariamente de uma vitória para continuar com chances.

REGULAMENTO

A segunda fase está sendo disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde estão jogando dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.