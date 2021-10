Psi Experimental: Psirico faz show na Vila do Bem do Terminal Náutico

Psirico fará mais uma edição do projeto ‘Psi Experimental’ na Vila do Bem, no Terminal Náutico, nesta sexta (8). O show passeia por músicas de grandes nomes brasileiros como Lulu Santos, Titãs, Charlie Brown Jr., Lulu Santos, Charlie Brown Jr., Jorge Ben Jor, Titãs e Tim Maia. Além de Psirico, se apresentarão na sexta Danniel Vieira e Gelasamba.

“ É um projeto que trago experimentos, que exercito a música sem rótulos ou preconceitos. Música foi feita para alegrar os corações e trazer emoções… É bom experimentar novas formas, esse projeto me traz essa liberdade, é muito eclético”, explicou Márcio Victor.

Além disso, serão apresentados os grandes sucessos do grupo que serão relembrados com novos arranjos e os hits do momento.

A Vila do Bem, no Terminal Náutico de Salvador, será inaugurada nesta quarta-feira (6). A vila gastrnômica volta já no clima do Verão. Com vista panorâmica para a Baía de Todos, dois ambientes, muita música, drinks e comida gostosa, o espaço estará aberto ao público no dia 07 de outubro, quinta-feira.

Atrações: Psi Experimental, Danniel Vieira e Gelasamba

Data: 08/10, sexta-feira, à s 19h

Local: Vila do Bem (Terminal Náutico do Comércio)