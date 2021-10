Pulsus tem vagas de emprego

A Pulsus, empresa de tecnologia focada em dispositivos móveis corporativos, está com diversas vagas de emprego abertas para suas áreas de Suporte, Tecnologia e Comercial. Há chances para atuação presencial, no escritório da companhia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e remota – o que permite a candidatura de pessoas de qualquer região do Brasil.

As oportunidades são para Analista de Processos / TechOps, Analista de Suporte Bilíngue – Espanhol, Analista de Testes (QA), Coordenador(a) de Suporte ao Cliente, Desenvolvedor(a) Front-end, Desenvolvedor(a) Python, Estágio em Pré-vendas (SDR), Mobile Developer – Android, Pré-vendedor(a) SDR e Ruby on Rails Developer – Sênior.

Com ampla atuação no Brasil e em diferentes países da América Latina e África, a Pulsus é líder no setor com mais de 900 clientes e mais de 700 mil aparelhos gerenciados. Para seguir com sua expansão, a empresa busca profissionais, com ou sem experiência, que estejam dispostos a impulsionar pessoas e negócios, a fim de tornar o mundo mais conectado e eficiente, com facilidade, agilidade e segurança.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, plano de saúde Bradesco Top Nacional Flex ou Unimax (Unimed), plano odontológico Uniodonto, Plano de Carreira e Participação nos Resultados (PLR).

Como se candidatar

A lista completa de oportunidades disponíveis está disponível no endereço pulsus.gupy.io, onde também é possível conferir os requisitos e escopo de atuação, assim como cadastrar o currículo.

Não há informações sobre o prazo máximo de inscrição, de modo que as vagas permanecerão disponíveis até seu preenchimento completo.

