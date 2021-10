Punição proposital, tretas e nova peoa: veja como foi a semana dos peões – Fotos

Quem disse que a vida no campo era moleza ainda não conhecia A Fazenda 13! Com diversos atritos entre os participantes, os últimos dias foram intensos no reality. Além das provas e dinâmicas, o elenco enfrentou discussões, punição proposital e foram surpreendidos com a chegada de uma nova peoa à sede. Confira tudo o que rolou no confinamento! Reprodução/PlayPlus

Prova de Fogo O elenco disputou a Prova de Fogo na segunda-feira (27). A combinação de agilidade, sorte e senso de localização fez com que Rico Melquiades vencesse a disputa contra Sthe Matos, Marina Ferrari e Victor Pecoraro e levasse o Lampião do Poder para a sede. O trio, por sua vez, precisou escolher um quarto peão para ir para a Baia. Eles levaram a rainha do perrengue: Dayane Mello Reprodução/RecordTV

Formação de Roça A segunda formação de Roça, que aconteceu na terça-feira (28), foi marcada por muito fogo no feno! Erika Schneider surpreendeu a todos ao indicar Mussunzinho. Rico Melquiades foi o peão mais votado da sede, mas, com o Poder da Chama Amarela, ele transferiu seus votos para Bil Araújo. O modelo, por sua vez, puxou Dayane Mello da Baia. Gui Araujo não foi salvo por nenhum participante no Resta Um e ocupou o último banquinho. Com o Poder da Chama Vermelha, Marina Ferrari vetou Mussunzinho de participar da Prova do Fazendeiro Reprodução/RecordTV

Pós-votação Rico Melquiades tumultuou a sede na madrugada pós-formação de Roça. Após receber 7 votos dos colegas, o influenciador retirou o microfone e causou uma punição de propósito aos peões. A treta acabou sobrando para Erika Schneider, que recebeu críticas dos demais colegas por apoiar o humorista Repordução/PlayPlus

Prova do Fazendeiro Gui Araujo conquistou o Chapéu na quarta-feira (29). O empresário se livrou de uma possível eliminação ao vencer a Prova do Fazendeiro de virada. Com isso, Bil Araújo e Dayane Mello seguiram na berlinda com Mussunzinho Reprodução/RecordTV

Gui Araujo X Solange Gomes Após delegar as atividades rurais aos peões, Gui Araujo e Solange Gomes soltaram algumas faíscas. O Fazendeiro questionou a peoa sobre a sua falta de proatividade tanto com as atividades com os animais como na sede. “Não dá para ficar no spa o dia inteiro”, disparou o empresário. Reprodução/PlayPlus

Pingos nos “is”



Erika Schneider decidiu conversar com Mussunzinho antes do resultado da segunda Roça do reality. A dupla se acertou e a bailarina disse para o peão a perdoar e que ele não era machista Reprodução/PlayPlus

Eliminação



Mussunzinho foi eliminado na quinta-feira (30). O ator deixou o reality da Record TV após perder a preferência do público. Na sede, alguns peões comemoraram o retorno de Dayane Mello e Bil Araújo, enquanto alguns colegas se decepcionaram com o resultado da noite Reprodução/RecordTV

Treta do roupão



Dayane Mello causou uma confusão na manhã da sexta-feira (1º) após levar um roupão para a Baia. De acordo com as regras do reality, os peões não podem levar nenhum item da sede para o perrengue. O ato irritou os colegas de confinamento e a modelo discutiu com diversos participantes. “É conhecida como a menina da Baia e não sabe as regras básicas”, disse Marina Ferrari Reprodução/PlayPlus