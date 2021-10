PwC Brasil abre matrículas para programa de desenvolvimento de jovens em todo o país

A PwC Brasil está com as inscrições abertas para mais uma edição do Access Your Potential (AYP), programa focado no desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico de jovens talentos. A iniciativa, que conta com as metodologias do Instituto Joule e do centro de excelência em tecnologia FIAP, visa impulsionar a carreira de 200 jovens com renda per capita de até R$ 1.500, e que tenham entre 16 e 26 anos. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de outubro pelo site: bit.ly/AYP2ed.