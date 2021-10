quais grupos ainda irão sacar 6ª parcela do benefício

O Governo Federal está liberando neste momento os saques da 6ª parcela do Auxílio Emergencial. De acordo com as informações oficiais, mais seis grupos ainda faltam ganhar essa liberação. E ela deve acontecer de maneira escalonada durante esta e a próxima semana. Pelo menos é o que se sabe até aqui.

De acordo com as informações oficiais, nesta segunda-feira (11) os pagamentos estão acontecendo para os informais que nasceram no mês de junho. Na terça-feira (12), é feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Portanto, por esta razão, o Governo Federal não vai fazer nenhum tipo de liberação.



O calendário volta normalmente na quarta-feira (13). Aí sim começam a distribuição do dinheiro para os seis grupos que ainda precisam dessa liberação. Na quarta vai ser a vez dos nascidos em julho e na quinta-feira (14), será a hora daqueles informais que fazem aniversário no mês de agosto.

A semana vai se fechar com a liberação do saque da 6ª parcela para aqueles informais que nasceram em setembro. Eles deverão receber essa permissão na sexta-feira (15). Logo depois desse agrupamento de pagamentos, o Governo Federal vai fazer uma pausa para o final de semana. Não haverá liberações no sábado (16) e nem no domingo (17).

Elas retornam na segunda-feira (18) com os pagamentos em espécie para os nascidos em outubro. Aí as liberações se fecham na terça-feira (19). Neste dia, o Governo Federal optou por liberar os saques da 6ª parcela para os informais que fazem aniversário em novembro e dezembro. Pelo menos é isso o que diz o calendário oficial.

Liberação digital x saques

Para quem não está familiarizado, os pagamentos do Auxílio Emergencial do Governo Federal acontecem em duas fases para os informais. Primeiro eles recebem o dinheiro de forma digital, e algumas semanas depois eles podem sacar a quantia.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, em um primeiro momento, eles precisam usar aplicativos como o Caixa Tem ou mesmo o sistema Internet Banking. As possibilidades são limitadas a pagar boletos e realizar algumas compras.

Só neste segundo momento é que o trabalhador vai poder sacar e transferir o dinheiro do benefício em questão. Então eles podem ir até um caixa eletrônico para retirar essa quantia em espécie. A partir daí, as opções para eles são ilimitadas.

Auxílio Emergencial chegando ao fim

Pelo que se sabe oficialmente até aqui, o Auxílio Emergencial do Governo Federal está chegando ao fim. De acordo com o calendário oficial do programa, o último repasse deve acontecer ainda no final deste mês de outubro.

Isso, no entanto, pode mudar. Informações de bastidores dão conta de que o Ministro da Cidadania, João Roma, e o do Trabalho, Onyx Lorenzoni, estariam defendendo uma nova prorrogação para o benefício.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 25 milhões de pessoas que hoje recebem algum auxílio do Governo Federal ficarão sem nada a partir de novembro. E é justamente por isso que ele defende a prorrogação do benefício Emergencial.