‘Quais são os critérios?’ – Futebol Interior

Tombos, MG, 14 (AFI) – O duelo direto pela liderança do Grupo D da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, entre Tombense e Manaus foi bastante agitado dentro e fora de campo, tanto que terminou com o placar de 2 a 2. Ao final da partida, o técnico Rafael Guanaes se mostrou bastante incomodado com a arbitragem da partida.

Isso porque, na visão deles, faltou critérios para marcação de faltas durante a partida, em especial na infração que resultou o empate do Manaus. Tanto que após o apito final, ele foi conversar com o árbitro e acabou recebendo um cartão amarelo e um vermelho direto de Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

“Eu fui ao final da partida cumprimentar o árbitro e questioná-lo a respeito dos critérios que ele adotou na partida. Não são lances que ficam muito evidentes para quem está de fora. Comecei a conversar com ele, dizendo que não havia sido falta (do Falcão, que resultou no empate do Manaus). Ele já levantou o cartão amarelo. Em nenhum momento eu o ofendi, utilizei qualquer tipo de palavra de desrespeito. À medida que ele me tirou o amarelo, eu disse: “Pode dar o cartão, continua não sendo falta”. Automaticamente ele me deu o vermelho e eu disse: “Isso é abuso de poder”. Não houve qualquer tipo de desrespeito. O futebol é construído por todos, inclusive pela equipe de arbitragem. Para a gente conseguir desenvolver um melhor jogo e se desenvolver profissionalmente, é preciso o debate. Fica aí o meu desabafo”, disse o comandante.

Dividindo a liderança do Grupo D com o Manaus, ambos com quatro pontos, o Tombense volta a campo na próxima segunda-feira (18) para mais um duelo de suma importância contra o Novorizontino, de novo em casa, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, às 16h.