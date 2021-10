quais serão os principais bônus do novo programa

Desde que enviou a proposta de criação de um novo auxílio, o Governo Federal vem deixando clara a ideia de apresentar novos bônus para o projeto. Apesar das críticas, relator do programa na Câmara dos Deputados, Marcelo Ara (PP-MG) disse que eles irão sair do papel a partir de novembro.

Veja também: Auxílio emergencial até 2023 com valor de R$250

O mais famoso desses bônus provavelmente é o que se vai ganhar por emprego conquistado. De acordo com as regras, o usuário do novo Bolsa Família que conseguir um trabalho formal não vai perder o benefício. Ele, na verdade, vai seguir dentro do programa por mais dois anos e ainda vai ganhar uma bonificação nesse período de tempo.



Você Pode Gostar Também:

Mas este não é o único. Ainda de acordo com o relator Marcelo Aro, os usuários também poderão receber o bônus por causa do desempenho escolar dos filhos. Quem tem uma criança de 2 a 17 anos que tenha destaque em atividades esportivas também vai ganhar uma bonificação. A ideia é que a família use esse dinheiro para investir na carreira de atleta do jovem. Pelo menos é isso o que o Governo está dizendo.

Há ainda um bônus para as famílias de crianças que ganham destaque na escola pelas notas em português e matemática. Essas pessoas poderão ganhar essa bonificação como uma espécie de prêmio pelos bons resultados. Com isso, o Governo espera que as famílias acabem estimulando os seus filhos a estudarem mais.

Também vai ter bônus para o trabalhador rural. De acordo com o Governo Federal, a ideia é pagar um adicional para aqueles trabalhadores que plantam e colhem em suas próprias comunidades. Aparentemente, aqui também vai ser exigido que esse pequeno agricultor faça a venda dos seus produtos em feiras livres.

Críticas

Muitos desses bônus, no entanto, estão sendo alvo de críticas por parte de parlamentares. Muitos deputados e senadores estão dizendo que o Governo Federal poderia estar cometendo um erro ao pagar essas bonificações.

Críticos acreditam que o Governo deveria repassar essas bonificações para todas as pessoas e não apenas para aqueles que se destacam. Na visão deles, o objetivo do Planalto deveria ser ajudar quem precisa e não premiar quem se dá melhor.

Além disso, eles acreditam que isso poderia contribuir para casos de violência psicológica infantil. De acordo com essa crítica, filhos poderiam ter que conviver com o peso de irem bem na escola para que seus pais não percam o dinheiro.

Relator do Auxílio Brasil

O relator do projeto não concorda com essas críticas. Em entrevista para o jornal Correio Braziliense, o Deputado Marcelo Aro (PP-MG) disse que essas bonificações são na verdade o grande diferencial do programa em questão.

“Então, tem uma série de oportunidades que o Auxílio Brasil dá para que o cidadão saia (do programa). Estou com o Auxílio Brasil dando porta de saída do programa social. Essa é a grande diferença entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil”, disse ele.

Ainda de acordo com Aro, o plano é apresentar o texto fechado do projeto na próxima semana. Vale lembrar que para este ano de 2021 o Governo Federal não precisa aprovar essa MP. Uma possível aprovação valeria para o ano de 2022.