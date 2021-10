quando os informais começam a receber 7ª parcela

O Governo Federal está começando nesta segunda-feira (18) os pagamentos da 7ª parcela do Auxílio Emergencial. De acordo com informações do calendário oficial do programa, agora é a vez dos usuários do Bolsa Família que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1. Pelo menos é o que se sabe.

No início desta semana, nenhum usuário dito informal vai receber essa 7ª parcela, no entanto, não vai demorar muito para que isso aconteça. Ainda de acordo com o calendário oficial do Auxílio Emergencial, os repasses para esses grupos de trabalhadores devem começar já na próxima quinta-feira (21).



Vai ser neste dia que os usuários nascidos em janeiro poderão mexer nessa quantia. Os valores são os mesmos de todas as outras parcelas que tivemos até aqui. São montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender da pessoa que está recebendo o benefício. Vale lembrar, que para esses cidadãos as regras são um pouco diferentes.

É que os informais recebem primeiro a quantia de forma digital. Isso quer dizer, portanto, que esses trabalhadores irão precisar usar o aplicativo Caixa Tem ou mesmo o sistema Internet Banking para conseguir movimentar o dinheiro. Pelo menos é isso o que as regras oficiais do Auxílio Emergencial dizem.

Para os informais que nasceram em janeiro, por exemplo, a quantia da 7ª parcela vai cair na conta digital deles na próxima quarta-feira (20). No entanto, a possibilidade de saque para essas mesmas pessoas vai ser liberada a partir do próximo dia 1 de novembro. Para mais informações, é preciso acessar o site oficial do Auxílio Emergencial.

Quem ainda recebe Auxílio esta semana

Não são apenas os usuários nascidos em janeiro que receberão a 7ª parcela do projeto nesta semana. Ainda de acordo com o calendário oficial do programa, ao menos mais quatro turmas pegarão o dinheiro.

Na quinta-feira (21), por exemplo, é a vez daqueles que nasceram em fevereiro. Na sexta-feira (22) é a vez daqueles que fazem aniversário em março. Nascidos nos meses de abril e maio receberão esse dinheiro no sábado (23).

Lembrando sempre que todos esses grupos deverão receber esse montante nesta semana apenas de maneira digital. De acordo com as regras eles poderão realizar alguns procedimentos básicos como pagar boletos ou mesmo fazer algumas compras online e presenciais nos estabelecimentos que aceitam esse tipo de repasse.

Bolsa Família

Não é assim que funciona para os usuários do Bolsa Família. No caso deles, o dinheiro cai direto na conta de maneira digital como também em espécie. Na prática, essas pessoas acabam tendo duas opções de uso.

Como dito, nesta segunda-feira (18) é a vez daqueles que possuem o NIS terminando em 1. Eles podem, portanto, escolher entre movimentar o dinheiro através do Caixa Tem ou do Internet Banking ou podem sacar o montante em espécie.

Tanto no caso dos informais como também no dos usuários do Bolsa Família, não há obrigação de saque. Então quem não quiser se deslocar até uma agência para tirar o dinheiro pode movimentar apenas pelos meios digitais.