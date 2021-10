Quarteto de Jazz e Orquestra de Meninos abrem Festival Internacional de Música de Penedo

Apresentações acontecem no Theatro Sete de Setembro

Decom PMP com assessoria Ufal

O primeiro teatro construído em Alagoas abre suas portas, logo mais à noite, para as apresentações de abertura do Festival Internacional de Música de Penedo.

O centenário palco do Theatro Sete de Setembro receberá a Orquestra de Meninos e Viny Mattos Jazz Quarteto, atrações do evento consolidado no calendário cultural da cidade histórica.

A boa música vai se espalhar pelos cantos da cidade e se multiplicar pela internet por meio de atividades on-line e presenciais: cursos, oficinas, apresentações artísticas e atividades científicas, lançamento de livros, entre tantas outras atrações.

Lançada em 2009 como Jornada Pedagógica para Músicos de Banda (JPMB), o trabalho virou Festival Internacional de Música de Penedo-AL a partir de 2019. Em sua 12ª edição, o festival é uma realização da Universidade Federal de Alagoas e do Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe), com apoio da Prefeitura de Penedo e outras entidades parceiras.

O professor do curso de licenciatura em Música da Ufal, Marcos Moreira, destaca que a proposta do evento é divulgar a produção científica e ser uma grande atração cultural para Alagoas.

“Vamos ter dez concertos transmitidos pelo canal YouTube e seis apresentações presenciais. Também teremos desfiles de bandas e concertos maravilhosos, com excelentes profissionais. Vamos oferecer tudo isso à população de Penedo e ao mundo todo, já que muitas atividades serão transmitidas pela internet”, informa o idealizador e coordenador do festival.

