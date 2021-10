Quase gêmeas: Cláudia Ohana congratula filha e web se choca com semelhança

Já ouviu a expressão ‘esculpido em carrara’? Este é o caso da atriz Cláudia Ohana, de 58 anos, e de sua filha Dandara, de 38. Após a artista postar uma foto com a herdeira, a internet foi à loucura com a semelhança entre as duas.

“Ontem foi aniversário da minha filhota! Parabéns, filha! Te amo muito, muito, muito”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Na foto, as duas aparecem de rosto colado e de cara limpa. Confira:

Nos comentários, o s seguidores da atriz não deixaram a semelhança passar em branco. “Quem é quem? Idênticas!”, brincou uma fã. “Parabéns para as duas, que se parecem mais irmãs do que mãe e filha”, comentou outro.

Dandara é a única filha de Cláudia, fruto do seu relacionamento com o cineasta Ruy Guerra, de 90 anos. A atriz e o cineasta ficaram juntos entre 1981 e 1984.