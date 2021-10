Quase no Natal! FTF confirma retomada do Campeonato Tocantinense para 12 de dezembro – Futebol Interior

Palmas, TO, 27 (AFI) – Paralisado desde abriu por conta do crescimento do Covid-19 na época no estado, o Campeonato Tocantinense já tem uma data confirmada para ser retomado. Na tarde desta terça-feira (27), em uma nota oficial, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) confirmou o retorno do estadual para 12 de dezembro.

“A Federação Tocantinense de Futebol (FTF), comunica todos os clubes participantes do Estadual Profissional da 1ª Divisão Edição/2021 e a imprensa em geral o retorno do Campeonato Tocantinense a partir do dia 12 de dezembro. A competição foi paralisada na 6ª rodada da 1ª fase”, afirmou a entidade.

A FTF ainda reforçou que devido ser uma ano atípico por causa da pandemia, não haverá rebaixamento. Ainda estão em aberto, dois jogos da sexta rodada e a sétima e última rodada que será disputada de forma completa nesta retomada. Já o mata-mata deve acontecer após o natal.

CONFIRA A TABELA DESTA RETA FINAL DE PRIMEIRA FASE:

Jogos da 6ª rodada – 12 de dezembro

Gurupi x Interporto, às 16h, no Rezendão, em Gurupi

Palmas x Capital, às 16h, Nilton antos, em Palmas

Jogos da 7ª rodada – dia 18 de dezembro

Tocantinópolis x Palmas, às 16h, estádio Ribeirão

Capital x Araguacema, às 16h, no estádio Nilton Santos, em Palmas

Interporto x NC/Paraíso, às 16h, estádio General Sampaio, em Porto Nacional

Tocantins x Gurupi, às 16h, no Castanheirão, em Miracema