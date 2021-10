Que Deus ajude!! Juventude oficializa técnico que ‘rebaixou’ Chapecoense – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 19 (AFI) – O que era rumor foi oficializado na noite desta terça-feira. O Juventude, que chegou a negociar com Umberto Louzer, confirmou a contratação de Jair Ventura para a sequencia do Campeonato Brasileiro.

No começo da semana, a diretoria do time de Caxias do Sul (RS) anunciou a demissão de Marquinhos Santos, que no mesmo dia acertou com o América-MG.

Agora, acerta com Jair Ventura que vem colecionando péssimos trabalhos. No início de agosto, Jair Ventura foi demitido com 9,5% de aproveitamento, sendo quatro empates e dez derrotas

Os números ruins de Jair Ventura deixaram a Chapecoense com um pé na Série B do Brasileiro. Além disso, com exceção do Botafogo, o treinador não realizou bons trabalhos ao longo da sua carreira, passando por Santos, Corinthians e Sport sem deixar saudades.

Sem ganhar há cinco partidas no Brasileirão, o Juventude abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 28 pontos.

A estreia de Jair Ventura será diante do Ceará, pela 28ª rodada do Brasileirão, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

POR QUÊ NÃO LOUZER?

Umberto Louzer era o plano A da diretoria alviverde, mas as partes não chegaram a um acordo em diversos pontos, conforme conseguiu apurar o Portal Futebol Interior.

O treinador gostaria de realizar um trabalho mais longo no Juventude, já pensando na próxima temporada, mas a diretoria queria alguém apenas para a reta final do Brasileirão.

Além disso, Umberto Louzer não chegou a um acordo em relação as bases salariais e também seria impedido de levar seus seus dois homens de confiança – o auxiliar Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling. Tudo isso fez o treinador recuar do acerto.

Tanto é que, para acertar com o Juventude, Jair Ventura precisou limitar a sua comissão técnica em apenas um auxiliar e um analista de desempenho.