queda WhatsApp, Facebook e Instagram bombam entre os boleiros – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – Por conta de uma instabilidade técnica, WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar durante toda a tarde desta segunda-feira (04) e mostraram o quanto todos nós somos dependentes das redes sociais. Prova disso é que até o Neymar e outros ‘parças’ da Seleção Brasileira sentiram a queda e usaram suas contas no Twitter para brincar com a situação.

“Só o final de semana do Zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também?”, postou Neymar, brincando com o final de semana ruim que teve após a derrota do PSG para o Rennes, por 2 a 0, mesmo com o ataque formado por ele, Messi, Mbappé e Di Maria.

Já Richarlisson brincou com seu apelido. “Agora vocês querem meus serviços de ‘pombo correio, né?”, brincou o atacante do Everton. Já Lucas Moura, do Tottenham, aproveitou o tempo livre. “Com a queda do WhatsApp e Instagram, consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela”.

No Brasil, a conta oficial do 4 de Julho-PI, time que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, foi além e pediu a demissão do dono das redes sociais: ‘Esse Zuckerberg tem que ir pro RH. Esse é o bug do milênio, mas com 21 anos de atraso”.