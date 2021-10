quem ainda vai poder sacar 6ª parcela

O Governo Federal segue liberado mais saques para os usuários do auxílio emergencial. Desta vez é a hora daqueles informais que nasceram no mês de abril. Ainda nesta semana, um outro grupo vai ter essa mesma liberação. É que o calendário vai passar por algumas paralisações.

Veja também: Auxílio Emergencial pode ser prorrogado mais uma vez até 2022

Nesta quinta-feira (7), por exemplo, a Caixa Econômica Federal não vai liberar os saques para nenhum novo grupo. Então apenas aqueles que já tiveram essa permissão nos últimos dias é irão poder ir até um caixa eletrônico para conseguir fazer a retirada da quantia em espécie. Pelo menos é o que se sabe.



Você Pode Gostar Também:

As liberações voltam na sexta-feira (8). É nesta data que os informais que nasceram no mês de maio poderão retirar o dinheiro em espécie. Logo depois, o calendário vai passar por mais uma pausa. No sábado (9) e no domingo (10) o Governo não vai fazer nenhuma nova liberação para os usuários.

As permissões retornam na segunda-feira (11). Nesta data, os informais que nasceram em junho poderão retirar o dinheiro. Na terça-feira (12), é feriado. Por isso, eles não irão fazer liberações. Na quarta-feira (13), na quinta-feira (14) e na sexta-feira (15), recebem respectivamente os nascidos em julho, agosto e setembro.

Ficam faltando portanto apenas os grupos de informais que nasceram nos meses de outubro, novembro e dezembro. De acordo com o calendário oficial da Caixa Econômica, essas pessoas começam a ter essas liberações daqui a cerca de duas semanas. Pelo menos é o que sabe até aqui.

7ª parcela do auxílio emergencial

De acordo com as informações oficiais, já há uma data para o início dos pagamentos da sétima parcela do Auxílio Emergencial. Para os usuários do Bolsa Família, isso deve acontecer no próximo dia 18 de outubro.

Já para aqueles que são informais, os primeiros pagamentos deverão acontecer a partir do próximo dia 20 de outubro. Vale sempre lembrar que esses dois grupos seguem calendários diferentes de recebimento.

Os informais, por exemplo, seguem as datas com base no mês de aniversário de cada um. Os usuários do Bolsa Família precisam seguir a ordem que se baseia no algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS).

Prorrogação

O que se sabe até aqui é esta 7ª parcela vai ser a última do Auxílio Emergencial. Então na prática dá para dizer que esse programa está oficialmente chegando ao seu final. Falta apenas mais um repasse.

No entanto, informações de bastidores dão conta de que uma parcela do Governo Federal está trabalhando para prorrogar o benefício por mais alguns meses. Então tudo pode mudar nos próximos dias.

Nesta terça-feira (5), o Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), confirmou que essas conversas sobre uma nova prorrogação do Auxílio Emergencial estão acontecendo. Agora é esperar para saber o que eles irão decidir sobre o tema.