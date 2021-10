‘Quem trabalha no dia a dia sou eu…’ – Futebol Interior

Belém, PA, 5 (AFI) – O empate do Remo com o líder Coritiba por zero a zero, nesta segunda-feira à noite no fechamento da 28.ª rodada da Série B, não agradou ninguém no Baenão. Mas quem explodiu com a imprensa foi o técnico Felipe Conceição, que não gostou de ser indagado pela ausência de um centroavante nato e de atuar com Felipe Gedoz como um ‘Falso 9’.

“A questão da escalação é simples! Quem está no dia a dia sou eu! Quem trabalha no dia a dia sou eu!

Quem observa o treinamento, o desempenho de cada um, quem sabe o que é o melhor para a equipe é a gente que está no dia a dia trabalhando! Quando chegamos o time jogava em uma outra estrutura.

Não é porque é melhor ou pior, mas arrumamos uma maneira de jogar. Hoje, eu fazendo um turno no Remo, fiz 31 pontos. É um baita turno”, apontou o técnico em auto-defesa.

ENTRE OS 30 MELHORES

Felipe Conceição, ex-técnico do Guarani e do Cruzeiro, realmente tirou o Remo da lanterna da competição e hoje ocupa a 10.ª posição, com 38 pontos, com praticamente zero chances de rebaixamento.

O técnico também considerou o resultado injusto, tanto que foi bastante claro ao afirmar:

“Infelizmente a bola acabou não entrando”

Além disso, ele enfatizou sobre o esquema que impôs na equipe, disse que o Leão encara qualquer time da Série B de igual para igual e que os azulinos estão entre as 30 melhores times do Brasil. Esta afirmação tem uma lógica matemática, afinal são 20 clubes no Brasileirão e os dez primeiros da Série B – o Remo é o décimo colocado.