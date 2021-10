Quem vai subir e que vai cair? Veja as chances de cada time ! – Futebol Interior

Campinas, SP, 5 (AFI) – Agora só faltam 10 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da SÉRIE B. E a cada rodada vai ficar mais evidente a situação de cada clube dentro da competição. Alguns de olho no acesso à elite nacional e outros preocupados em evitar a queda para a Série C.

Os percentuais são fornecidos pelo site INFOBOLA, do matemático Tristão Garcia. Segundo ele, 11 clubes podem sonhar ainda com o acesso, enquanto 12 clubes ainda correm risco de cair.

COXA TÁ QUASE LÁ

Na briga pelo acesso, o curioso, é que os cinco primeiros colocados têm boas chances de acesso. O líder Coritiba (54 pontos), por exemplo, está com 97% de chances de subir, seguido por 80% do Avaí, com 49 pontos.

Depois aparecem três clubes com chances quase iguais. O Botafogo com 65% (48 pontos), o Goiás com 62% (48 pontos) e o CRB, quinto colocado também com 48 pontos, com 57% de chances de buscar o acesso.

BRASIL-RS FLERTA SÉRIE C

De outro lado, o Brasil de Pelotas está mesmo com o pezinho na Série em 2022. Lanterna com apenas 16 pontos, ele tem 99% de chances de cair.

Os outros três times que ocupam a zona de rebaixamento também apresentam índice alto de chances para cair. O vice-lanterna Confiança, com 22 pontos, tem 91%, o Vitória, com 26 pontos, tem 86% e o Londrina, com 30 pontos, com 50%.

Os times que estão ali perto na tabela de classificação, têm menores possibilidades. Por exemplo, o 16.ª colocado é o Brusque com 32 pontos, e 20%. Depois aparece a Ponte Preta, com 33 pontos, e 9%.

CHANCE DE ACESSO AO BRASILEIRÃO:

1.º Coritiba: 97% – 54 pontos;

2.º Avaí: 80% – 49 pontos;

3.º Botafogo: 65% – 48 pontos;

4.º Goiás: 62% – 48 pontos;

5.º CRB: 57% – 48 pontos;

6.º Vasco: 15% – 43 pontos;

7.º CSA: 13% – 42 pontos;

8.º Guarani: 8% – 42 pontos;

9.º Náutico: 1% – 38 pontos;

10.º Remo: 1% – 37 pontos;

11.º Sampaio Corrêa: 1% – 37 pontos;

RISCO DE SER REBAIXADO:

20.º. Brasil de Pelotas : 99% – 16 pontos;

19.º Confiança: 91% – 22 pontos;

18.º Vitória: 86% – 26 pontos;

17.º Londrina: 58% – 30 pontos;

16.º Brusque: 20% – 32 pontos;

15.º Ponte: 9% – 33 pontos;

14.º Vila Nova: 8% – 34 pontos;

13.º Operário-PR: 14% – 34 pontos;

12.º Cruzeiro: 12% – 35 pontos;

11.º Sampaio Corrêa: 1% – 37 pontos;

10.º Remo: 1% – 37 pontos;

9.º Náutico: 1% – 38 pontos;