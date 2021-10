“Quero muito ficar” – Futebol Interior

Chapecó, SC, 22 (AFI) – A Chapecoense depende de um milagre para escapar do rebaixamento no Brasileirão. Tanto que já é hora de iniciar o planejamento para a próxima temporada. Se depender da vontade de Pintado, a comissão técnica vai continuar sendo a mesma.

“Eu quero muito ficar e estou lutando no dia a dia para mostrar isso. Nós, da comissão técnica, temos feito um trabalho que vai além das quatro linhas. Entendemos muito bem o momento político, financeiro e esportivo do clube. A Chapecoense pode encontrar treinador melhores do que eu, mas com mais vontade de vencer do que eu garanto que não”, disse Pintado.

O treinador também mostrou um confiança em realizar um trabalho de reestruturação na Chapecoense, garantindo conhecer bem o mercado das principais divisões do futebol brasileiro.

“Eu conheço muito bem o mercado, de Série A, Série B e Série C. Eu tenho convicção que consigo montar uma equipe forte e competitiva para que a Chapecoense inicie uma reação. Estou preparado para, se permanecer, fazer um grande ano”, afirmou o treinador.

Anunciado no início de agosto para o lugar de Jair Ventura, Pintado conseguiu a única vitória da Chapecoense no Brasileirão – 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. O treinador ainda teve seis empates e seis derrotas.

Com apenas 13 pontos, o Verdão do Oeste segura a lanterna do campeonato e volta a campo no domingo, contra o Bahia, em Salvador, pela 28ª rodada.