Quintou: aprenda a fazer um ‘Moscow Mule’ em casa

História A bebida surgiu em 1939. John Martin e o seu amigo, Jack Morgan se uniram e criar o drink. Ele tentando salvar a empresa e o amigo na busca pelo lançamento da cerveja de gengibre. Porém, na prática, foi Sophie Berezinski que realmente deu a cara que o ‘moscow’ tem hoje. Isso porque ela incluiu a caneca de cobre no drink, que tem origem russa. Esse trio conseguiu fazer a união perfeita entre vodka, ginger beer e a caneca que permite que a bebida fique gelada por mais tempo.

Onde encontrar?!

Diversos bares e restaurantes de Salvador oferecem o drink. Ele varia entre R$ 30 e 60 reais. E vale ainda destacar opções de remodelação. Pensando nas confraternizações de final de ano, a rede Outback, adicionou o Moscow Mule ao seu cardápio trazendo uma releitura composta por vodka Ketel One, suco de limão e gengibre, finalizada com uma deliciosa espuma de gengibre, e servida na icônica caneca congelada do restaurante, a mesma dos famosos chopps da casa. A nova bebida custa R$34,90.

Moscow Muler – Original

Para fazer o Moscow Muler original, você vai precisar de uma caneca de cobre. Mas se você não tiver, use o copo que tiver em casa, mas sabendo que não estará fazendo o drink da forma original.