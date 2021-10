Rafa Brites chora após Bolsonaro vetar distribuição de absorventes: ‘Crápula’

A notícia que o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes nesta quinta-feira (7) deixou Rafa Brites revoltada. A influenciadora gravou um vídeo no qual aparece chorando e criticando a decisão do governo federal.

“Eu sei que viver no Brasil não é fácil. Mas tem dias que, realmente, a gente acorda sem esperança. Depois do tanto que a gente lutou, o projeto de lei que visava distribuir absorventes para mulheres pobres – que passou na Câmara e no Senado -, esse crápula desse presidente hoje vetou”, iniciou.