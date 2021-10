Rafa Vitti mostra filha pedindo para ele colocar máscara

Rafael Vitti compartilhou, neste sábado (16), mais um vídeo fofo de Clara Maria, de 1 ano e 11 meses. No registro feito em uma rede social, a pequena adverte o pai para o uso de máscara em prevenção ao covid-19 durante uma caminhada. Encantado com a consciência da filha, ele disse: “Papai vai por. Perfeita você, filha. Já muito consciente. Está bom assim? Tem que colocar a máscara mesmo”.

Fruto do seu casamento com Tatá Werneck, Clara já é um verdadeiro sucesso na web. Na última semana, a atriz respondeu a algumas perguntas de seus seguidores. Uma pessoa observou que a bebê já apareceu algumas vezes com uma roupinha com estampa de urso e queria saber se ela só tinha essa peça.