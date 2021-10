Rafael Jansen comemora 100 jogos pelo Remo e projeta jogo decisivo contra a Ponte Preta – Futebol Interior

Belém, PA, 20 (AFI) – Na noite da última terça-feira (19), o Remo recebeu o Galvez, em partida válida pela Copa Verde. A equipe paraense goleou por 9 a 0 e garantiu a vaga nas quartas de finais da competição regional. A disputa teve um gosto especial para o zagueiro Rafael Jansen. Desde 2019 atuando no Remo, Jansen marcou quatro gols e deu três assistências. O zagueiro celebrou a marca alcançada e a significativa vitória.

“Essa é uma marca muito expressiva. Chegar a 100 jogos com a camisa de um clube tão grande como o Remo me deixa bastante alegre. Estou muito feliz e honrado em chegar a essa marca vestindo essa camisa. Porém, o mais importante nesse jogo contra o Galvez era a classificação, e ela veio da melhor forma possível, com uma grande atuação”, disse.

PRÓXIMA PARTIDA

Após a classificação na Copa Verde, o Remo volta as suas atenções para o campeonato Brasileiro da Série B. No próximo domingo (24), o Remo recebe a Ponte Preta. O Leão Azulino ocupa a 13º colocação, somando 38 pontos. Rafael Jansen destacou a importância da partida contra a Ponte e pediu atenção da equipe.

“Vai ser um jogo muito importante para a nossa sequência dentro da competição. A gente vem de alguns resultados ruins no campeonato e precisamos reagir. Temos que entrar totalmente concentrados e focados em busca da vitória. Respeitamos muito a equipe da Ponte Preta, que é muito qualificada, mas vamos em busca dos três pontos”, concluiu.