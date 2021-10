Rafael Portugal revela que sofreu com crises de pânico durante a pandemia

Durante 2020 e 2021, o humorista Rafael Portugal conseguiu arrancar alguns sorrisos dos brasileiros. Mas apesar de aparecer sorridente no ‘CAT BBB’, a realidade do ator na pandemia da covid-19 era bem diferente. Em entrevista ao ‘.’, Rafael revelou que sofreu com crises de pânico e precisou de ajuda médica.

“Foi muito punk. Tinha que fazer as pessoas rirem enquanto eu estava mal, triste com as coisas que estavam acontecendo. Eu perdi gente próxima de mim para a Covid, estava triste para caralho”, confessou.

Com crises de pânico e sentimento de angústia constante, o ator precisou consultar profissionais especializados para cuidar da sua saúde mental. “Tive que conversar com psicólogo, psicanalista, tomar remédio…”, lembrou.