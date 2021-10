Rafael Zulu publicou um clique inédito do momento em que Aline Becker deu à luz a Kalu, primeiro filho do casal, neste domingo (17).

O ator apareceu de mãos dadas com a amada, durante o parto, que aconteceu no último dia 15.

“Minutos que antecederam o nascimento do nosso Kalu. Ando vindo bem pouco aqui porque sigo extasiado com o milagre da vida que pude presenciar na manhã do dia 15. Voltarei aqui em breve para falar sobre tudo com vocês”, escreveu ele.