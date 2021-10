Rainer Cadete liberou um pequeno spoiler de “Verdades Secretas 2” para seus seguidores nesta quinta-feira (14). O ator chocou ao exibir o trecho de uma cena de sexo de seu personagem, Visky.

A estreia da segunda temporada da novela está confirmada para 20 de outubro, no Globoplay, com classificação para maiores de 18 anos. Na TV, a trama chega um pouco depois e mais amena na violência e sexo, com classificação para 16 anos.

Confira o trecho postado por Rainer: