RB Bragantino 1 x 0 Atlético-GO – Linguiça voadora ‘pousa’ no G-4 do Brasileirão – Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 12 (AFI) – Com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético-GO na noite desta terça-feira, por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jadsom Silva fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino ganhou duas posições e aparece em terceiro lugar, com 41 pontos – deixando para trás Palmeiras (4º) e Fortaleza (5º), ambos com 39 pontos e que ainda jogarão na rodada. O Atlético-GO ficou com os mesmos 31 pontos e em 11º lugar – pode perder posições com a sequência da rodada.

VEJA O GOL DA VITÓRIA !

ARBITRAGEM QUIS APARECER

Os 45 minutos iniciais tiveram como protagonista o árbitro Savio Pereira Sampaio (DF), com decisões bastante contestáveis e que acabou desagradando tanto Red Bull Bragantino quanto o Atlético-GO.

Logo aos dez minutos, Helinho invadiu a área, tropeçou sozinho e caiu. A arbitragem, de forma precipitada, viu falta do lateral-esquerdo Igor Cariús no atacante, assinalando o pênalti para o time paulista. Praxedes foi para a cobrança e o goleiro Fernando Miguel defendeu, evitando o gol.

O clima entre os jogadores ficou bastante quente, o que resultou em alguns cartões amarelos bem aplicados e outros um pouco exagerados pelo juiz. Num desses lances, aos 29, Eric Ramires fez falta na lateral, recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo, deixando os anfitriões com um a menos. Mudando de lado as reclamações contra o árbitro.

Mesmo em desvantagem numérica, o time paulista manteve o equilíbrio em campo e quase abriu o placar aos 49 minutos. Helinho fez jogada individual e tocou para Jadsom Silva, que finalizou de fora da área, muito perto do travessão do goleiro Fernando Miguel.

Times fizeram confronto bastante disputado. Fotos: RB Bragantino

PAULISTAS EFETIVOS NO ATAQUE

O segundo tempo começou mais tranquilo e com os times priorizando o toque de bola. Tanto é que a primeira oportunidade aconteceu apenas aos 21 minutos, quando Ytalo recebeu ótimo passe na área, ficou cara a cara com Fernando Miguel e chutou em cima do goleiro.

Os paulistas investiram um pouco mais no ataque e aos 24 tiraram o zero do placar. Após excelente troca de passes, o volante Jadsom Silva recebeu na área e chutou forte, no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro atleticano.

Em desvantagem no placar, o Atlético-GO se lançou ao ataque em busca do empate, mas esbarrou na forte marcação do Red Bull Bragantino e amargou mais uma resultado negativo no campeonato.

PRÓXIMOS JOGOS

O Red Bull Bragantino volta a campo no domingo para enfrentar o Ceará, às 18h15, no Castelão, em Fortaleza (CE). Enquanto o Atlético-GO, no mesmo dia e horário, receberá o Atlético-MG, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).