RB Bragantino vence outra e passa o Palmeiras – Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – Red Bull Bragantino em alta e Palmeiras em baixa, mas ambos seguem na parte de cima da tabela do Brasileiro. Enquanto o time paulista venceu o Atlético-GO por 1 a 0, o Palmeiras empatou sem gols com o Bahia, nesta terça-feira à noite, na abertura da 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

NABIZÃO É DO BRAGA

No estádio Nabi Abi Chedid, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Braga venceu o Dragão goiano por 1 a 0. Até perdeu um pênalti com Praxedes. O mais importante é que passou a ter 41 pontos, em terceiro lugar. Atrás do Flamengo (42) e do Atlético-MG (53).

Tem um ponto a mais, justamente, do palmeiras, com em quarto lugar. O Verdão está indo muito mal no returno, tanto que somou até agora somente cinco pontos dos 21 pontos disputados.

NA BRIGA

O Dragão continua em posição intermediária, com 31 pontos, em 11.º lugar. De outro lado, o Bahia segue na luta para se distanciar da ‘turminha’ do descenso. Soma 27 pontos, em 17.º lugar, abrindo a zona de degola.

MAIS SEIS JOGOS

Na quarta-feira vão acontecer mais seis jogos inclusive com as presenças dos líderes que vão jogar em casa e na condição de favorito.

Em Minas Gerais, o Atlético-MG recebe o Santos, enquanto no Rio de Janeiro o Flamengo também é favorito diante do Juventude. O Corinthians vai pegar na Neo Química Arena o Fluminense.

SÃO PAULO NA QUINTA

Dois jogos vão fechar a rodada na quinta-feira. O são Paulo recebe o Ceará, enquanto o Cuiabá vai recepcionar o Sport.

CONFIRA OS JOGOS DA 26.ª RODADA: