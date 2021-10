RB Bragantino x Atlético-GO – Massa Bruta joga podendo entrar no G4 do Brasileirão – Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 11 (AFI) – Embalado, o Red Bull Bragantino pode entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira, quando receberá o Atlético-GO, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), na abertura da 26ª rodada.

Os paulistas não perdem há três jogos e na última rodada venceram o Palmeiras, por 4 a 2, no Allianz Parque, na capital paulista. O resultado colocou o Bragantino na quinta posição, com 38 pontos ganhos. Um ponto atrás de Fortaleza (4º) e Palmeiras (3º) na classificação.

Já o Atlético-GO ainda busca a regularidade no campeonato para afastar de vez o perigo de rebaixamento. São dois jogos sem vitória, sendo que na última rodada o time ficou no 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã. O Atlético-GO ocupa a 11ª posição, com 31 pontos.

DESTAQUE COM COVID-19

Para esta partida, o Bragantino não contará com o atacante Artur, seu principal jogador na temporada. Isso porque o jogador testou positivo para a covid-19 e já foi afastado das atividades pelo clube. Helinho deve ser o seu substituto.

Artur, inclusive foi o destaque na vitória sobre o Palmeiras no último sábado, quando marcou dois gols. Antes ele já havia marcado no empate contra o Flamengo, por 1 a 1. Logo, será uma baixa bastante sentido pelo time do técnico Maurício Barbieri, que tentará voltar a vencer em casa, onde não tem conseguidos bons resultados.

Outra mudança que pode acontecer é no sistema defensivo, já que Léo Ortiz está recuperado de lesão e deve ganhar a vaga de Natan. No restante o time não deverá ter mudanças, já que não há nenhum jogador suspenso. Seguem de fora por lesão: Lucas Evangelista, Raul, Tubarão, Vitinho, Leandrinho e Rafael.

Artur testou positivo para a covid e desfalcará o RB Bragantino

DRAGÃO MEXE NA LATERAL

Já o Atlético-GO também terá que mexer na formação titular, já que o lateral-direito Dudu sentiu lesão muscular no confronto contra o Fluminense e está entregue ao departamento médico. Arnaldo ocupará o seu lugar.

Outra baixa para a partida é o técnico interino Eduardo Souza, expulso na partida do final de semana. Assim, o auxiliar técnico permanente do clube, João Paulo Sanches, é quem ficará à beira do gramado.