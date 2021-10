RB Bragantino x Sport – Em jogo adiantado da 34ª rodada, Toro Loko e Leão fazem duelo dos opostos no Brasileirão – Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 27 (AFI) – Apenas uma partida, adiantada da 34ª rodada, irá movimentar as disputas do Brasileirão na noite desta quinta-feira (28). Embalado por seis jogos sem derrota, o Red Bull Bragantino teve esse duelo antecipado para não ter conflito de datas com a grande final da Sul-Americana que será no dia 20 de novembro, e tenta se manter embalado, para seguir na briga pelo G4. Em casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, o time paulista recebe o Sport, às 19h.

Porém a missão não será fácil, já que o Sport vinha construindo uma reação, mas viu seu rendimento cair e agora não vence há três jogos. Focado na reabilitação, o time pernambucano aparece na 18ª colocação com 27 pontos ganhos. O Juventude, primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 29. Já o RB Bragantino é quinto colocado na tabela, com 46 e em caso de vitória pode retornar ao G4, ultrapassando Flamengo e Fortaleza.

RB BRAGANTINO

Para o duelo, o atacante Ytalo, que renovou contrato com a equipe até o final de 2023, será a principal novidade do Red Bull Bragantino. Depois de testar positivo para Covid-19, ele cumpriu isolamento social e voltou a treinar normalmente nesta semana. Caso tenha condições físicas irá atuar. Alerrandro e Gabriel Novais são outras opções para atuar ao lado de Hurtado.

Por outro lado, o setor ofensivo terá a baixa de Helinho, que levou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e agora cumpre suspensão. Na defesa, lateral-direito Aderlan que ficou fora da última partida pelo mesmo motivo, volta a ficar a disposição, enquanto o lateral-esquerdo Lucas Cândido e o meia Praxedes continuam no departamento médico. No mais, a base deve ser a mesma que vem atuando nas últimas rodadas.

Do outro lado, depois da derrota para o Palmeiras, o Sport se quer voltou para Recife e está hospedado em Atibaia, , em um Resort, onde a equipe tem toda a estrutura, de campos e academia, para se preparar sem sair do próprio hotel. A cidade fica apenas 25 kms de distância de Bragança Paulista, local do duelo contra o RB Bragantino.

SPORT

Para o confronto, o técnico Gustavo Florentín terá que lidar com dois desfalques certos. Isso porque, o zagueiro Sabino e o volante Marcão Silva levaram o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e cumprem suspensão automática. Na zaga, Chico deve fazer companhia para Rafael Thyere, já que Sander volta para a lateral-esquerda após ficar de fora na última partida.

A dúvida maior está mesmo no meio-campo. O experiente Hernanes é o favorito para atuar como segundo volante, mas ainda sente um desconforto na panturrilha esquerda e será reavaliado. Ronaldo Henrique e Everton Felipe são outras opções. Já no ataque, Leandro Barcia também sentiu um desconforto e está em tratamento intensivo. Caso não consiga atuar, Paulinho Moccelin é a principal opção.