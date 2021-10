Realities em 2022: Confira as novidades da Globo para o próximo ano

O ano de 2022 será repleto de novidades na TV Globo e, claro, realities. Na manhã desta sexta-feira (29), durante o evento Upfront, destinado a anunciantes, a emissora apresentou parte da programação do ano que vem.

Tem BBB, sob o comando de Tadeu Schmidt, aventura no No Limite, muito talento na “Família The Voice”, mais investigação no The Masked Singer Brasil e clima de paixão e romance no Túnel do Amor, nova atração do Multishow.

Confira abaixo um resumo do que vem por aí:

BBB com Tadeu Schmidt

A próxima edição do programa já tem data para começar: 17 de janeiro. E a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão no reality vai ter novidades. Em 2022, a festa do Líder ganha um tempero extra: antes da celebração, os participantes poderão comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais movimentada. Quanto aos participantes, os brothers e sisters seguirão separados como Pipoca e Camarote.

No Limite: mais um dia exibição

O primeiro reality do Brasil volta para mais uma temporada em 2022. Depois da edição especial com ex-BBBs, a disputa de sobreviência terá a volta dos participantes anônimos. Novas dinâmicas e provas também prometem movimentar o programa. Com previsão de estreia para abril, o ‘No Limite’ terá mais um dia de exibição, agora às terças e quintas, além dos domingos, depois do Fantástico. Em breve, o novo apresentador da atração será anunciado. As inscrições já estão abertas.