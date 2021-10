Rebeca Andrade quebra jejum de 18 anos e leva título mundial de Ginástica no Japão – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Com 1,55m de altura e 22 anos, a brasileira Rebeca Andrade continua fazendo história. Neste sábado, ela conquistou o título mundial no salto sobre a mesa, quebrando um jejum da Ginástica Artística Brasileira, que não conquistava um título há 18 anos com Daiane dos Santos no solo em 2003.

O Mundial está sendo realizado em Kitakyushu, no Japão, mesmo palco onde ela conquistou duas medalhas nas Olimpíadas. Rebeca fez dois saltos perfeitos, totalizando a média de 14.966. Campeã olímpica no Japão neste aparelho, Rebeca também levou medalha de prata no individual geral.

A “brasileira de ouro” ainda disputa neste sábado a final das barras assimétricas, mais uma vez como favorita. Ela é atleta do Flamengo.

Sem a presença da norte-americana Simone Biles, que não foi ao Mundial, Rebeca Andrade é a grande estrela do evento junto do japonês Daiki Hashimoto, campeão olímpico do individual geral em Tóquio.