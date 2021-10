Receita de domingo: aprenda a fazer uma torta de frango cremosa no liquidificador

Se você prefere comidas salgadas, a torta de frango provavelmente está entre os seus lanches favoritos. Além da versatilidade do recheio, que pode ser mais ou menos incrementado, ela também pode ser servida no almoço, lanche e jantar, com ou seu acompanhamento.

Apesar de ser vendida em diversos estabelecimentos, a torta de frango também pode ser feita em casa de forma simples e barata. Com poucos ingredientes, é possível matar a vontade de um salgado quentinho, saboroso e de fácil preparo. Confira a receita da torta de frango cremosa de liquidificador:

Recheio

– 200 gramas de requeijão

– 4colheres de sopa de óleo de soja

– 1 unidade de cebola picada

– 1 unidade de dentes de alho

– 1 xicará de molho de tomate

– 3 xicarás de frango cozido e desfiado

– 1 pitada de sal

– 3 colheres de sopa de salsinha picada..

Massa

– 1 1/2 xicarás de leite

– 3 colheres de sopa de óleo de soja

– 2 unidades de ovo

– 2 xicarás de farinha de trigo

– 50 gramas de queijo ralado

– 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Recheio

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e cozinhe a cebola, o alho, o molho por 5 minutos. Acrescente o frango desfiado, o milho, o sal e a pimenta. Desligue, misture a salsa, o requeijão e espere esfriar.

Massa

No liquidificador, bata o leite, o óleo, o ovo, a farinha e o queijo. Junte o fermento e misture com uma colher. Espalhe metade da massa em um refratário médio untado e enfarinhado. Coloque o recheio por cima e cubra com a massa restante. Leve ao forno pré-aquecido à 180ºC por 40 minutos.

A receita é especial do CyberCook e pode ser adaptada à suas necessidades e gostos. Se quiser, você acrescentar milho e azeitona no recheio, por exemplo.