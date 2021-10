Receita MasterChef: aprenda a fazer um ovo mollet empanado

Na prova de eliminação do MasterChef desta terça-feira (27) os participantes foram desafiados a preparar um ovo mollet empanado. A receita leva poucos ingredientes, mas o grande desafio é o ponto do ovo. Quer testar em casa? Confira a receita de Tiago, o vencedor da prova.

Em uma panela pequena, ferva 1 litro de água com 10 g de sal. Cozinhe 1 ovo inteiro por 4 minutos e 30 segundos. Retire e dê um banho de água e gelo. Bata um ovo com uma colher de água. Use um garfo. Tempere com sal e pimenta. Descasque o ovo cozido ainda úmido e passe na farinha de trigo. Passe o ovo e, depois, na farinha de rosca. Frite por imersão no óleo a 180°C por 1 minuto.