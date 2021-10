Recicla Penedo inicia trabalhos com panfletagem no Centro Histórico

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), da Prefeitura de Penedo, junto com a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos – Recicla Penedo iniciaram oficialmente na manhã dessa terça-feira (5), o trabalho de coleta seletiva na cidade.

A ação promovida no Centro Histórico da cidade, na Praça Comendador Peixoto, contou com a presença dos coletores da Recicla Penedo; do Secretário Adjunto de Meio Ambiente do Governo Estadual João Paulo Tavares; do Secretário de Saúde Guilherme Lopes e do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gustavo Alencar.

No local do evento, os associados da Recicla Penedo realizaram panfletagem para conscientizar os transeuntes e condutores de veículos, sobre a importância de separar os materiais recicláveis para que sejam reaproveitados pela indústria.

João Paulo Tavares, Secretário Adjunto de Meio Ambiente de Alagoas, parabenizou o município pela iniciativa e destacou a importância da implantação da coleta seletiva.

“Essa mobilização realizada junto com o Sebrae, governo municipal e estadual é o ponta-pé inicial da coleta seletiva que vai ajudar bastante, tanto os catadores a gerar renda, como vai também vai credenciar Penedo a entrar no benefício fiscal do ICMS Verde, diminuindo o custo de levar ao aterro sanitários os resíduos não recicláveis”, explicou João Paulo Tavares.

Gustavo Alencar, Secretário Municipal de Meio Ambiente, afirmou que estão sendo implantados 20 pontos de entrega voluntário. Além disso, os catadores passaram por capacitação sobre a separação de resíduos sólidos.

“De hoje em diante começamos a coleta seletiva em Penedo, é um marco muito importante para o município reduzir a quantidade de lixo que é levada a Craíbas. Todos os materiais quer sejam ferro, vidro, papel e plásticos deverão ser reaproveitados, gerando renda para os catadores”, destacou o Secretário de Meio Ambiente.

