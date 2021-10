Recife – PE anuncia Processo seletivo na área da educação: Até R$4,6 mil

No estado de Pernambuco, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital de Recife, anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 500 vagas em diversas especialidades no cargo de professor.

As oportunidades são para os cargos de Professor I – Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais (400 vagas) e 100 vagas para Professor II – Ensino Fundamental – Anos Finais distribuídas nas disciplinas de: ciências (11), geografia (10), educação física (16), língua inglesa (6), artes (6), história (11), língua portuguesa (20) e matemática (20). O salário oferecido será no valor de R$ 4.603,50.

INSCRIÇÃO



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 de 7 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IDIB. O valor da inscrição está fixado em R$ 24,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de experiência profissional e de títulos (caráter classificatório e eliminatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PROFESSOR I – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Planejar, coordenar e executar atividades pedagógicas, lúdicas, culturais e desportivas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental; Ministrar aula em classe de Educação Infantil e de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; Elaborar e executar o plano anual de trabalho em sintonia com as diretrizes da Política Educacional do Município e com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Educacional; Participar de programas de formação continuada promovidos pela Secretaria de Educação; Participar de atividades de avaliação do rendimento escolar dos alunos; Produzir e sistematizar material pedagógico; Manter atualizados os registros de aula, de frequência e de aproveitamento escolar do aluno; Acompanhar e zelar pela frequência do aluno à escola; Participar de reuniões e outras atividades programadas pela unidade educacional e pelas unidades administrativas da Secretaria de Educação; Cumprir as normas e diretrizes educacionais, o regimento da escola e o calendário escolar; Participar do processo de avaliação da Unidade Educacional; entre outros.

PROFESSOR II – ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS FINAIS

Planejar, coordenar e executar atividades pedagógicas, lúdicas, culturais e desportivas no Ensino Fundamental; Ministrar aula no Ensino Fundamental em classes de 6º ao 9º ano; Elaborar e executar o plano anual de trabalho em sintonia com as diretrizes da Política Educacional do Município e com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Educacional; Participar de atividades de formação continuada promovidos pela Secretaria de Educação; Participar de atividades de avaliação do rendimento escolar dos alunos; Produzir e sistematizar material pedagógico; Manter atualizados os registros de aula, de frequência e de aproveitamento escolar do aluno; Acompanhar e zelar pela frequência do aluno à escola; Participar de reuniões e outras atividades programadas pela unidade educacional e pelas unidades administrativas da Secretaria de Educação; entre outros.

EDITAL 01/2021