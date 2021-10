Red Bull Bragantino e Flamengo brigam na parte de cima da tabela; Atlético-MG e Chapecoense fazem duelo de opostos – Futebol Interior

Campinas, SP, 5 (AFI) – A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro movimenta esta quarta-feira (6) com oito partidas. Destaque para o confronto entre Red Bull Bragantino e Flamengo, que coloca frente a frente o quinto e o terceiro colocado do campeonato, respectivamente. Já o líder Atlético-MG vai testar seu favoritismo contra a lanterna Chapecoense, fora de casa.

NO NABIZÃO

Red Bull Bragantino e Flamengo prometem fazer o jogo mais interessante da rodada, a partir das 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid. A equipe de Bragança Paulista, finalista da Sul-americana, ocupa o quinto lugar e vem de um empate com sabor de derrota contra o Corinthians, após estar vencendo por 2 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo.

Já o Flamengo, finalista da Libertadores, conseguiu uma vitória convincente sobre o Athletico-PR por 3 a 0, com todos os gols marcados ainda no primeiro tempo. O resultado fez a equipe subir uma posição e alcançar o terceiro lugar, com 38 pontos, quatro a frente do rival da próxima partida.

16 JOGOS INVICTOS

É com essa marca impressionante que o líder Atlético-MG viaja até Chapecó, onde enfrentará a lanterna Chapecoense, na Arena Condá, às 19h. A última derrota do Galo no Brasileirão foi em junho, na derrota de 2 a 0 para o Santos. De lá para cá são 13 vitórias e três empates. Esses excelentes números explicam a distância de dez pontos da equipe para o vice-líder Palmeiras.

Já a Chape venceu apenas uma vez na competição, fora de casa, por 2 a 1, contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, a equipe ainda não sabe o que é vencer em seus domínios. Com apenas 11 pontos marcados, o time catarinense está em situação dramática e praticamente rebaixado.

Keno saiu do banco e garantiu a vitória do Galo na última partida – Foto: Divulgação/Atlético-MG

LUTA PELO G6

É bem verdade que o G6 tem tudo para virar G9. Mas enquanto isso não acontece, Fluminense e Fortaleza se enfrentam no Maracanã, às 21h30, em confronto direto. O Flu, que teve o jogo da última rodada adiado, não perde há sete jogos no campeonato. Atualmente a equipe ocupa a oitava posição, com 32 pontos.

Já o Leão do Pici não vive seu melhor momento e venceu apenas uma das últimas oito partidas no campeonato. Ainda assim, se mantém no quarto lugar com 36 pontos e segue fazendo uma campanha histórica.

OUTROS JOGOS

Vice-líder, o Palmeiras vai até Belo Horizonte encarar o América-MG, no estádio Independência, às 21h30. O Verdão precisa da vitória para tentar se reaproximar do líder Atlético-MG. Já o América-MG vem de importante vitória fora de casa sobre o Cuiabá por 2 a 0 e quer se afastar ainda mais do Z4. O Coelho é o 14º colocado com 27 pontos e não perde há seis rodadas.

No mesmo horário, o Grêmio recebe o Cuiabá em mais um capítulo da missão de sair do Z4. Os gaúchos estão em 18º lugar, com apenas 22 pontos. Já o time mato-grossense faz um campeonato digno e ocupa a 11ª posição, com 29 pontos.

Outros três jogos começam às 19h. Em confrontos de meio de tabela, o Atlético-GO recebe o Athletico-PR e o Internacional visita o Ceará. Já na luta contra o rebaixamento, Sport e Juventude duelam na Ilha do Retiro.

ENCERRAMENTO DA RODADA

A rodada terá fim na quinta-feira, com o clássico entre São Paulo e Santos, no Morumbi, às 18h30. Os dois times vivem péssima fase e precisam da vitória para se afastarem das últimas posições.