Redação: Como escrever um texto argumentativo

O texto argumentativo é o modelo mais usado em redações. O principal objetivo é convencer o leitor do seu ponto de vista através de argumentos bem elaborados. Por isso, para construir um texto dissertativo-argumentativo é necessário seguir uma estrutura que envolve introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas são as três partes básicas do texto.

Além de estar bem estruturado, o texto deve conter também uma reflexão crítica acerca do tema abordado. Por isso, criar uma argumentação sólida e bem fundamentada é crucial.

Nesse sentido, uma estratégia eficiente é mostrar exemplos consistentes que se relacionem com os fundamentos apresentados. Portanto, busque desenvolver e aprofundar as ideias, trazendo questões que provoquem a reflexão do leitor.



Além disso, foque em manter um discurso claro, objetivo e coerente, com um encadeamento lógico razoável. Todas as informações registradas devem ter fontes confiáveis. Achismos e opiniões podem gerar desinformação e, por isso, é melhor evitá-los.

Para garantir uma boa produção de texto, é preciso estar preparado. Nesse sentido, o ideal é não deixar as demandas para última hora. Tente estar sempre bem informado e por dentro dos acontecimentos mais relevantes no Brasil e no mundo. Para isso, pratique a leitura por meio de jornais, revistas e de outros textos.

Além disso, uma ótima dica é criar o hábito de construir um esboço para suas redações. Separar o assunto em tópicos vai otimizar o tempo para a escrita do texto. A partir dos dados anotados, você pode estabelecer a estrutura e definir em que parte do texto deve encaixar cada informação. É preciso usar os argumentos de modo a conduzir o pensamento do leitor a uma conclusão significativa.

