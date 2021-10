Rede de franquias de estética abre 77 vagas em 14 estados do Brasil; confira

A Royal Face, rede de franquias brasileira de clínicas especializadas em estética facial e corporal, oferece 77 vagas nas áreas administrativas, de saúde e comercial para as unidades da rede já inauguradas e as em fase de implantação.

As etapas do processo seletivo e treinamento da Royal Face foram adaptadas para serem totalmente on-line. Os interessados podem buscar mais informações sobre as vagas, as cidades e se inscrever pelo site: https://jobs.solides.com/royalface.