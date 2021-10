Rede de saúde Dasa abre matrículas para programas de trainee e estágio

A rede de saúde Dasa abriu inscrições para os programas de trainee e de estágio para 2022. Podem se candidatar, estudantes e graduados de todo o Brasil, em qualquer curso de licenciatura ou bacharelado. De acordo com a empresa, foram eliminados do processo seletivo o limite de idade e a exigência de inglês, já que o objetivo dos programas é buscar mais diversidade e promover a inclusão de trainees e estagiários de diferentes perfis socioeconômicos. Os trainees aprovados e que não tenham conhecimento do idioma receberão curso pago pela companhia. Totalmente online, as seletivas envolvem testes de alinhamento cultural, comportamento, raciocínio lógico, envio de vídeo de apresentação, dinâmicas em grupo, conversas com gestores da entidade.

Os trainees e estagiários poderão atuar nas seguintes áreas: finanças, recursos humanos, comercial, compras, estratégia de negócio, jurídico, sustentabilidade, marketing e produtos, produtos digitais, transformação digital, experiência do cliente e melhoria contínua.

Os candidatos selecionados poderão trabalhar tanto remotamente quanto presencialmente, no escritório da Dasa em São Paulo. Por isso, é preciso morar ou ter disponibilidade para fixar residência em São Paulo. As inscrições seguem até 27 de outubro. As informações são da revista Exame. Trainee

Podem se candidatar pessoas formadas em qualquer curso de licenciatura e bacharelado entre 2018 e dezembro de 2021. Os candidatos selecionados realizam uma imersão de um mês e meio para conhecer as operações e áreas de negócio.

Na sequência, entram em dois job rotation, com duração de quatro meses cada um. Durante todas as etapas, os trainees receberão mentoria de executivos sêniores, treinamentos e curso de inglês. Depois de efetivado, o trainee pode ser contratado como especialista, passando ainda por mais um ano de aceleração de carreira. As inscrições podem ser feitas neste site.