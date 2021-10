Reels de Pedro Sampaio chega a 56 milhões de views e fica entre os primeiros do mundo

O mundo digital tem dessas coisas. Uma publicação pode viralizar em segundos e atingir milhões de pessoas, deixando até seus criadores perplexos. Foi o que aconteceu com pedro Sampaio. Segundo um levantamento do site Path of EX, a quantidade de visualizações do Reels do DJ com Pégasus – espécie de cavalo alado -, estrela do videoclipe de “Galopa”, colocaria o artista na vice-liderança da lista dos mais vistos no Brasil, com 55,9 milhões de views. No mundo, estaria na 16º colocação.