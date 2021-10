Reforço do Falcon, zagueiro equatoriano garante time focado na busca pelo acesso no Sergipano A2 – Futebol Interior

Aracaju, SE, 01 (AFI) – O Falcon vai dar o pontapé no futebol profissional no próximo domingo, 3, pelo Campeonato Sergipano A2. No Grupo C, o clube-empresa está ao lado de Coritiba, Riachão e Barra, adversário da estreia. Sob o comando de Erick Luchetti, a equipe vem treinando forte há cerca de três meses para poder fazer bonito na briga pelo acesso à elite do estadual.

Um dos principais nomes do time de Barra dos Coqueiros é o zagueiro equatoriano Fricson Lastra, de 21 anos, que defendeu o Próspera no Campeonato Catarinense e acumula passagem pelo Emelec. Confiante, ele destaca que a vitória logo no primeiro jogo é um bom “cartão de visitas”:

– Estamos 100% concentrados para essa partida, que é importante por ser a primeira da história do clube no profissionalismo. Esperamos fazer um bom jogo e começar com o pé direito porque estamos trabalhando bem já tem um tempo. É fundamental conquistarmos os três pontos logo de cara – afirma.

TEM UM OBJETIVO

Por toda estrutura montada pela direção, o grande alvo do Falcon é chegar à Série A1 do Sergipano. Segundo Lastra, esse pensamento é único dentro do plantel da equipe.

– Entramos na competição com o objetivo principal de conquistar o acesso. Estamos mentalizando isso, trabalhando exclusivamente com esse foco. Temos a melhor condição de trabalho possível, com CT, ótimos alojamentos e alimentação de qualidade. Hoje o Falcon é uma família e todos estão se doando ao máximo para que tudo dê certo. A partir de domingo, começamos a definir o nosso destino – ressalta o zagueiro.

O primeiro clássico da cidade, entre Barra e Falcon, ocorre neste domingo, 3, às 15h, no Estádio João Cruz, em Barra dos Coqueiros.