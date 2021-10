Reforma rápida e eficiente: arquitetos reúnem 10 dicas essenciais para evitar atrasos

Não é incomum encontrar quem sonhe em fazer uma grande obra em sua casa ou uma reforma em seu escritório, mas muitos resolvem adiar o desejo por acreditar que é impossível fugir de atrasos. Profissionais da área discordam deste pensamento, e garantem que é possível fazer com que tudo saia dentro do planejado.

Há algumas dicas capazes de salvar qualquer execução de projeto. As orientações passam por disciplina, organização e bons cronogramas em todas as etapas da obra, até antecipação de compras e garantia de documentos.

É possível fazer de tudo com marcenaria, que tem uma montagem rápida. Se tiver que erguer paredes, prefira as de drywall ou Light steel Frame. Pintar e colocar papel de parede também são processos ágeis.

Tenha cuidado com profissionais sem experiência ou que ofereçam valores muito abaixo da média do mercado. Caso queira confiar em um novo profissional, contrate-o para trabalhos menores primeiro, para avaliar.

O ideal é que cliente e arquiteto tenham conversas francas, para que se garanta que ambos estejam seguindo o mesmo objetivo, evitando, assim, surpresas negativas ao fim do trabalho.

Um bom planejamento pode evitar gastos desnecessários, atrasos e dores de cabeça. Vale se atentar a isso antes do início da reforma.

7. Faça os pedidos com antecedência

A entrega dos materiais pode atrasar, impossibilitando a obra. Adiante as compras de tudo que for necessário.

9. Atenção às demandas do mercado

No momento atual, diversos itens estão com falta de abastecimento. Portanto apenas orçando e solicitando antecipadamente, é que você saberá os reais prazos de entrega de cada produto com os vendedores especializados.