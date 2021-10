“Rei dos empates”, Ceará começa preparação para encarar o Fluminense – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 28 (AFI) – Após o empate por 1 a 1 com o Bahia, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, o Ceará retorna à capital na tarde desta quinta-feira, quando já começa a projetar sua próxima partida no campeonato Brasileiro, marcada para domingo, 16h, no Castelão contra o Fluminense.

O Vozão é o “rei dos empates” no certame nacional, 15 igualdades, à frente do Cuiabá com 14 empates, São Paulo e Red Bull Bragantino com 13 resultados iguais. em 28 jogos. Além desses 15 empates, o Ceará, que ocupa a 14ª colocação com 33 pontos, somou seis vitórias e sete derrotas e 26 gols marcados e 30 sofridos. E precisa da vitória diante do Fluminense no Castelão.

DESFALQUES E RECUPERADOS

Isso é porque apenas cinco pontos que o separam da zona de rebaixamento, que tem o Juventude com 29 pontos, Sport com 27, Grêmio com 26 e a Chapecoense na última colocação com 13 pontos.

O time treina sábado cedo, onde haverá coletiva pré jogo com o Fabinho às 14h30 e depois a concentração para o jogo com o time carioca. Além de Vitor Jacaré que está na fase anterior aos reinicio dos treinamentos com bola, após recuperação de uma grave lesão, estão se recuperando Wendson: que transição com preparação física e Buiú que segue em recuperação pós-cirúrgica.

EVENTO COMERCIAL

O Ceará Sporting Club participa de um evento sobre futebol que acontece em Maceió – AL, entre os dias 28 e 30/10. Diversos colaboradores do Mais Querido foram convidados para integrar a conferência de negócios da indústria do futebol.

Na manhã desta quinta-feira, 28/10, o vice-presidente Raimundo Pinheiro, participou de uma palestra sobre gestão e governança no aspecto dos clubes. No mesmo dia, o diretor financeiro do Time do Povo, João Paulo Silva falará sobre o case em governança de sustentabilidade financeira.

No dia segundo dia de evento, 29, João Costa, gerente de marketing do clube, participar de uma roda de debates sobre marketing e inovações. Logo após, como case, o tema abordado no evento será a rivalidade como potencializadora de resultados e Ricardo Costa, gerente comercial do Ceará, falará sobre o trabalho realizado no clube. Na parte da tarde, Bruno Reis, gerente de comunicação, participará de uma roda de debates sobre a gestão do futebol profissional.

Ainda no mesmo dia, acontecerá a premiação do Confut MPB 2020/21, e o Ceará está concorrendo a seis categorias no concurso. O torcedor do Vozão pode votar através do seguinte link: confutnordeste.com.br/votacao.