relator do projeto na Câmara diz que Governo “está perdido”

O futuro do Auxílio Brasil está nas mãos de um homem. Estamos falando do Deputado Federal, Marcelo Aro (PP-MG). Para quem não sabe, ele foi escolhido para ser o relator do projeto na Câmara dos Deputados. Cabe a ele o papel de fazer as alterações no texto original e apresentar para o Congresso Nacional.

Um detalhe importante em toda essa história é que Aro está em um momento turbulento com o Governo Federal. Na semana passada, ele chegou a dizer que o Palácio do Planalto estava parecendo a “casa da mãe Joana”. Isso porque o poder executivo chegou a marcar um evento para anunciar o aumento do Auxílio e desistiu meia hora antes.

Agora, Aro manteve sua linha de críticas ao Governo Federal ao falar que o Palácio do Planalto “está perdido”. O Deputado contou que não recebe uma ligação do Ministério da Economia desde a última semana. Ele também disse que ainda não deram acesso aos detalhes orçamentários do projeto em questão.



“É, assim, algo incrível, é assustador, a palavra é essa: é assustador o silêncio do Ministério da Economia em relação a isso”, afirmou. “Eu digo mais, eu não acho que eles não estejam se comunicando por má fé, não. É porque nem eles sabem o que eles vão fazer. Acho que eles estão completamente perdidos. Estão tentando achar uma solução para o problema, é isso que está acontecendo”, disse ele.

Pelo menos até a publicação desta matéria, nem o Ministério da Economia e nem o Palácio do Planalto responderam a essas críticas de Aro. De qualquer forma, vale lembrar que o clima por lá não deve estar nos melhores. Nos últimos dias, vários assessores de Guedes pediram demissão por causa do anúncio de que o Auxílio Brasil subiria para R$ 400 furando o teto de gastos.

Marcelo Aro

Esta não é a primeira vez que o Deputado Marcelo Aro critica duramente o Governo. Ele segue dizendo que o Palácio do Planalto estaria dando pouca atenção para a questão da MP do Auxílio Brasil neste momento.

E de acordo com informações de bastidores, isso não deixa de ser verdade. É que neste momento, a estratégia do Governo Federal é focar todas as suas forças na aprovação da PEC dos Precatórios, que também está em tramitação na Câmara dos Deputados.

Aliás, o Presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) disse que vai colocar essa matéria em votação nesta quarta-feira (27). Ele garantiu que o documento vai passar sem maiores problemas. Aro vem dizendo que vai apresentar o texto do Auxílio Brasil assim que essa PEC for aprovada.

Novo Bolsa Família

O plano do Governo Federal é começar os pagamentos desse benefício já no próximo mês de agosto. Esse programa estava com o início previsto para o mês de agosto. Só que com a piora da pandemia, eles preferiram adiar um pouco mais o início dos pagamentos.

No lugar, eles decidiram esticar o Auxilio Emergencial até outubro. Isso empurrou, portanto, o novo Bolsa Família para novembro. Na ocasião, muita gente viu aquele movimento como interessante. Isso porque o Governo iria ter mais tempo para preparar tudo.

Acontece que o tempo foi passando e as perguntas seguiram sem respostas. A menos de um mês para o início dos pagamento, muitos dos pontos do Auxílio Brasil ainda não estão claros e ainda seguem sem soluções.